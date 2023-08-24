بوتين يثمن انضمام دول جديدة إلى مجموعة "بريكس"

ثمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، انضمام دول جديدة إلى مجموعة بريكس اعتبارًا من 2024.

وأضاف بوتين، خلال كلمته في اليوم الختامي، لقمة مجموعة البريكس في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، نأمل التعامل الفعال مع الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس، وسنواصل توسيع مجموعة بريكس بضم أعضاء جدد.

وأشار إلى أن المجموعة سوف تعمل على توسع نفوذها حول العالم، كما يتم العمل على ضمان التعاون البناء والفعال مع شركائنا الجدد وفق برامجنا المختلفة.

وأكد الرئيس الروسي أن رئيس جنوب إفريقيا أظهر مهارات دبلوماسية عند مناقشة قضايا توسع "بريكس"، مضيفًا أن مسألة العملة الموحدة لمجموعة البريكس صعبة للغاية، لكننا سنتحرك في هذا الاتجاه.

وكان سيريل رامافوزا رئيس دولة جنوب إفريقيا، أعلن اليوم الخميس، أن مجموعة البريكس دعت مصر لعضوية دائمة في البريكس اعتبارًا من 2024.