ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

برلماني: انضمام مصر لمجموعة «بريكس» شهادة ثقة في استقرار مصر اقتصاديا وسياسيا

أشرف رشاد
أشرف رشاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية، الرئيس السيسي بمناسبة انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024.

وقال "رشاد" أن دعوة مصر للانضمام بمثابة تتويج لمرحلة من العمل البناء والعطاء وتقوية جسور من الثقة والمتانة مع المجتمع الدولي.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية، إلى أن الانضمام بمثابة نجاح جديد يؤكد ثقل ومحورية الدولة المصرية، وشهادة تعكس ثقة المجتمع الدولي في استقرار مصر الاقتصادي والسياسي.


وأوضح أن تلك الخطوة ستجذب لمصر مزيد من الاستثمارات، بما يساهم في اسراع وتيرة التنمية، وستزيد من حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

أشرف رشاد الشريف مجموعة بريكس انضمام مصر لمجموعة بريكس