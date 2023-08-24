بنزيما يقود التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام الرياض

يحل فريق الاتحاد السعودى فى تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، ضيفًا ثقيلاً على نظيره الرياض، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

ومن المتوقع ان يستقر البرتغالي نونو سانتو، المدير الفنى لفريق اتحاد جدة، على التشكيل الأساسي الذي سيواجه نظيره الرياض، بذات التشكيل الذي واجه الطائي في الجولة الماضية، وحقق الفوز بهدفين دون رد.

ودخل نونو المواجهة السابقة برأس حربة وحيد هو الفرنسي كريم بنزيما، مع الدفع بالجناح الأيسر البرتغالي جوتا مكان المغربي عبدالرزاق حمدالله قبل إعادة اللاعب المغربي إلى جانب بنزيما.

ووضع سانتو البرازيليين رومارينهو وكورنادو كجناحين فيما سيتواجد في منطقة المحور الثنائي الفرنسي كانتي، وفابينيو.

وجاء التشكيل المتوقع للهلال كالتالى:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع :أحمد بامسعود ، أحمد شراحيلي ، عمر هوساوي ، مهند الشنقيطي.

خط الوسط : فابينيو ، كانتي ، كورنادو ، رومارينهو.

خط الهجوم : عبدالرزاق حمدالله ، كريم بنزيما.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدورى السعودى برصيد 6 نقاط بعد اول جولتين، بينما يقع الرياض فى المركز الثامن بـ 4 نقاط.