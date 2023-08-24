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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اليابان تطالب كوريا الجنوبية بتعزيز الأمن حول سفارة بلادها بعد محاولة اقتحامها

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني
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طالب رئيس وزراء اليابان فوميدا كيشيدا، اليوم الخميس، كوريا الجنوبية بتعزيز الأمن حول سفارة بلاده بعد محاولة لاقتحامها، وفقا لما أوردته قناة "العربية الاخبارية" في نبأ عاجل لها.

اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية ، 16 شخصًا على الأقل قاموا باقتحام مبني السفارة اليابانية في سيول خلال احتجاج على قيام طوكيو بإطلاق المياه من محطة فوكوشيما النووية.

وجاء الاحتجاج في اليوم الذي بدأت فيه اليابان في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة الطاقة المحطمة إلى المحيط الهادئ، وهي خطوة استقطابية أثارت انتقادات حادة جديدة من جميع أنحاء المنطقة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ووصلت المجموعة، ومعظمها من الشباب، إلى الطابق الثامن حيث تقع السفارة، وعلقت لافتات تدين إطلاق سراحهم.

وكُتب على إحدى اللافتات "البحر ليس سلة مهملات اليابان".

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