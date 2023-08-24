لجنة الإقامة والإعاشة بجامعة حلوان تعلن استعدادها لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، استعداد الجامعة لاستضافة وتنظيم أسبوع شباب الجامعات، حيث أكد أهمية هذه المناسبة التي تعزز التواصل والتفاعل بين طلاب الجامعات المختلفة.

وفي تصريح له، أشار رئيس الجامعة إلى أن الأسبوع سيكون فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الشباب، وتعزيز دورهم المحوري في بناء مستقبل مشرق، مؤكدا على ضرورة مشاركة الطلاب في فعاليات هذا الحدث المهم، حيث تسهم المشاركة الطلابية في تعزيز روح الانتماء للجامعة.

وأضاف أن هذا الأسبوع يعتبر منبرًا هامًا لتبادل الخبرات والتعرف على مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية المتاحة في الجامعة.

هذا وقد اعلنت لجنة الإقامة والإعاشة بالأسبوع برئاسة الدكتور سامح جمال وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على دار الضيافة ومطاعم الجامعة، عن استعداداتها لاستقبال الأسبوع من خلال تجهيز دار الضيافة من حيث الاقامة لاستقبال رؤساء الوفود، تجهيز وتدريب طلاب قسم الفنادق بكلية السياحة على الاستقبال والضيافة، استلام بيان بعدد الوفود المشاركة في الأسبوع وتوزيعها على فئات ( قيادات الجامعة – طلبة – طالبات – إشراف – سائقين – مرافقين – خدمات معاونة)، تخصيص أماكن إقامة مناسبة لكل فئة ويتم تحديدها بالاسم ورقم الغرفة، وتسهيل إجراءات التسكين فور وصول الوفود المشاركة، بالإضافة إلي التعاقد مع الفنادق لرؤساء الجامعات والنواب ورئيس الوفد، والإشراف على برنامج التغذية الذي يتم تقديمه للمشاركين خلال فترة الأسبوع، وكذلك الأشراف على المكان الذي يقدم فيه الوجبات، والالتزام بمواعيد تقديم الوجبات الغذائية، توفير الضيافة في أماكن الإقامة وأماكن المسابقات والأنشطة، إعداد وجبات مغلفة للفرق التي يتطلب برنامجها ذلك.