القبض على سائق "ونش" حمل سيارتين بطريقة تعرض حياة المواطنين للخطر بالشروق

كشفت أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" متضمناً سيارة "ونش" تحمل سيارتين بطريقة تعرض حياة المواطنين للخطر .



تعود الواقعة عندما تم تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً سيارة "ونش" تحمل سيارتين ملاكى بطريقة تعرض حياة الموطنين للخطر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة "الونش" المستخدمة فى الواقعة، وتم ضبط (قائدها - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.