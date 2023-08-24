ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ النعماني بتوليه مهام منصب رئيس الجامعة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على ثقة القيادة السياسية بتوليه مهام منصبه، وجاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر الجامعة، متمنيًا للدكتور حسان النعماني دوام التوفيق والرقي والمضي قدمًا لاستكمال تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والبحثية داخل الجامعة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسان النعماني  عن سعادته البالغة بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون في المرحلة القادمة بين الجامعة والمحافظة، وتبادل الخبرات بينهم واستثمار الخبرات التي تقدمها الجامعة في كل المجالات، والدور الحيوي المهم والمستمر بين الجامعة والمحافظة في تنمية ودعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

استمرار التعاون والتنسيق التنموية والخدمية التنفيذي التنمية المستدامة التنمية المستدام الجهاز التنفيذي القيادة السياسية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج