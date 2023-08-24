محافظ سوهاج يهنئ النعماني بتوليه مهام منصب رئيس الجامعة

هنأ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على ثقة القيادة السياسية بتوليه مهام منصبه، وجاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر الجامعة، متمنيًا للدكتور حسان النعماني دوام التوفيق والرقي والمضي قدمًا لاستكمال تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والبحثية داخل الجامعة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته البالغة بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون في المرحلة القادمة بين الجامعة والمحافظة، وتبادل الخبرات بينهم واستثمار الخبرات التي تقدمها الجامعة في كل المجالات، والدور الحيوي المهم والمستمر بين الجامعة والمحافظة في تنمية ودعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠.