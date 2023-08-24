ننشر خريطة القوافل الطبية العلاجية المجانية في قرى دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر سبتمبر المقبل والتى تستهدف 7 قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات .

تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وعقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا بمديري مستشفيات المحافظة بحضور الدكتور محمد بدران وكيل المديرية والدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة تخلل الاجتماع محاضرات لمعايير الإعتماد والجودة الشاملة قدمها الدكتور محمود زيد.

وخلال الاجتماع شدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف المرور الدورى لمدير المستشفى على جميع أقسام المستشفى والمتابعة والتقييم لكل الأقسام ورؤوساء الأقسام ونسب الإشغال والانتهاء من كل قوائم الانتظار خلال أسبوع وأهمية المرور على أقسام الكلى الصناعى والرعاية المركزة والحضانات.

التأكيد على اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية الواجب اتخاذها وأهمية مراعاة معايير الجودة ومتابعة مسار المريض من لحظة دخوله للمستشفى وحصوله على الخدمة الطبية والحث على عدم وجود جهاز معطل أو غير مستغل في المستشفى، وتكثيف تواجد الفرق الطبية وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات ووجود فني صيانة علي مدار الـ24 ساعة بالمستشفى، والتأكد من عقود الصيانة واتباع السياسات اللازمة ووضع خطة طوارئ لتجنب مشاكل انقطاع الكهرباء والاستغلال الأمثل لجميع الأجهزة وعمل الجرد الدورى للمستلزمات والأجهزة.

وأكد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط حسن معاملة المرضى ومرافقيهم وتوجيه فرق خدمة المواطنين لمتابعة رضا المواطنين عن الخدمات والرعاية الطبية المقدمة .

وفيما يلي بيان بأماكن ومواعيد إقامة القوافل :