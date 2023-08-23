برسالة مؤثرة.. «لابورت» يودع مانشستر سيتي وجماهيره

ودع المدافع الإسباني إيمريك لابورت، ناديه مانشستر سيتي وجماهيره، اليوم الأربعاء، برسالة مؤثرة يعلن من خلالها الرحيل عن النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن لابورت رحيله عن مانشستر سيتي خلال الصيف الحالي، تمهيدًا لانتقاله لصفوف النصر السعودي، في ظل التدعيمات القوية التي يبرمها العالمي في الميركاتو الصيفي الجاري، وتعاقده مع نجوم مميزين، مثل السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

نشر لابورت رسالة مصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استعرض خلالها أبرز لقطاته منذ توقيعه للسيتي ثم التتويج بالبطولات مرورًا بالفوز بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

وقال إيمريك لابورت: «إلى أعزائي جماهير مانشستر سيتي، أريد مشاركة قصة معكم استمرت لخمس سنوات ونصف ولا يمكن نسيانها، حظينا بالعديد من الذكريات التي سأبقيها دائما في قلبي».

وأضاف: «من السهل دائما التفكير في اللحظات الجيدة والبطولات والانتصارات والأهداف والتدخلات والقتال الكبير في الدوري الإنجليزي، لكنني سأتذكر كذلك اللحظات السيئة والإصابات والهزائم والأخطاء التي ارتكبتها».

وتابع: «من الفوز ببطولات إلى الانتكاسات والانتصارات والإصابات كل ذلك كان جزء من الرحلة، أنا ممتن لكل لحظة شكلتني لأصل إلى ما أنا عليه اليوم».

وواصل: «أرغب في شكر كل من جعل تلك الرحلة ممكنة، إدارة مانشستر سيتي والمدربين والجهاز الفني بأكمله وكل زميل شاركته غرفة خلع الملابس وكل الجماهير».

واختتم لابورت رسالته: «كان من دواعي فخري وسروري ارتداء ذلك القميص وأتمنى أن تتذكروني بكل شيء جيد، شكرا لكم على كل شيء وأتمنى لكم الأفضل في المستقبل وحافظوا على الفتيان، حتى نلتقي مجددا».

ارتدى لابورت قميص مان سيتي في يناير 2018 قادمًا من أتليتك بلباو الإسباني، وكان مرتبطًا بعقد مع السيتي حتى صيف 2025، لكنه قرر خوض تجربة جديدة الأقرب لها الدوري السعودي.

وخاض صاحب الـ29 عامًا مع السيتيزنز، 180 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 4 آخرين، وحقق إيمريك لابورت مع مانشستر سيتي عددًا من الألقاب، أبرزها الثلاثية التاريخية في الموسم المنصرم (الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا).

وبحسب الصحفي الفرنسي الشهير، سانتي أونا، فإن إيمريك لابورت وقع عقود انتقاله إلى النصر السعودي حتى يونيو 2026.