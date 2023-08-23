إعلان نتيجة تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ورئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة والذين تقدموا للالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على الموقع الإلكتروني للجامعة ، وذلك من خلال الرابط المعلن عنه ، كما أعلن عن طريقة ومواعيد وأماكن تسجيل الطلاب بالكليات التي تم قبولهم بها .

من جانبه - أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن مكتب تنسيق الجامعة الأهلية مقره بمبنى كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية جاهز لإستقبال أوراق الطلاب المقبولين مبدأيا حتى استكمال باقي الاجراءات للالتحاق بالجامعة بداية من غد الخميس على النحو التالي:

•• الخميس 24/8 والأحد 27/8 يتم استقبال الطلاب المقبولين بكليتي الطب وطب الأسنان

•• الإثنين 28/8 والثلاثاء 29/8 يتم استقبال الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة وعلاج طبيعي

••الأربعاء 30/8 والخميس 31/8 يتم استقبال الطلاب المقبولين بكليتي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية

على أن يتوجه الطلاب المقبولين بكليات الهندسة والتجارة الدولية واللغات إلى مقرات مكتب التنسيق الفرعية داخل كلياتهم بداية من الأحد 27/8 لتسليم أصول المستندات.

وصرح الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي بأنه يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة المبدئية عن القبول عن طريق ادخال الرقم القومي للطالب على الرابط

http://193.227.19.4/ninu_tansiq/status_info.aspx

على أن يتم طباعة استمارة الترشيح المبدئي وتسليمها مع أصول المستندات المطلوبة الى مكتب التنسيق ودفع القسط الأول من المصاريف الدراسية والإدارية لتأكيد القبول في المواعيد المعلنة ويتم الغاء ترشيح الطالب حال تخلفه عن التقديم في الأوقات المعلنة

واكد الدكتور عادل حسن انه سيتم اعلان نتيجة القبول المبدئي لطلاب الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية الأسبوع المقبل فور انتهاء فترة التسجيل.