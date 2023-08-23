مستقبل وطن يكشف أسباب دعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة.. فيديو

كشف النائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أسباب إعلان الحزب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح القصبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قرار تأييد ودعم الرئيس السيسي جاء بعد اجتماعات كثيرة وإجراء دراسات علمية على مستوى القيادات داخل الحزب بالقاهرة والمحافظات.



وأضاف أن الحزب تناول في الدراسات الظروف بالغة الصعوبة التي تولى خلالها الرئيس السيسي مقاليد الحكم، وما حدث من بناء المؤسسات والقضاء على الإرهاب، ومعدلات التنمية التي حدثت بجميع المجالات.



وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب درس الملف المصري داخليا وخارجيا وكيف استعادت مصر مكانتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ما يشهده الوضع الراهن من تحديات اقتصادية.



وأكمل: «درسنا المشروعات الجارية داخل مصر مثل مشروع حياة كريمة الذي يمس المواطن المصري»، مؤكدا أن العبء ثقيل جدا وبناء عليه أعلن الحزب تأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.



وشدد القصبي، على أن القرار جاء بناء على الثقة في طبيعة الشخصية الوطنية القيادية، مردفا أن الحزب درس أيضا البدائل بكل حيادية وبأسلوب علمي.

