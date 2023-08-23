بحضور وفد ألماني.. بدء العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني.. بث مباشر

تنقل «البوابة نيوز» فعاليات البث المباشر للعظة الأسبوعية التي يلقيها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

تأتي العظة بمشاركة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

تنطلق العظة اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء، وتبث عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية.



يشارك بالعظة وفد ألماني تابع للكنيسة الإنجيلية، بقيادة الدكتور القس ثروت قادس، عضو استشاري بالبرلمان الألماني عن الجاليات الأجنبية، القس سباستيان راعي الكنيسة الانجيلية ببرلين ومسئول العمل مع الشباب في برلين، ميشلا كلوسا مسئولة العمل بين الشباب والأطفال في كنيسة برلين، والصحفي مايكل عادل عجايبي عضو زمالة الصحافة للحوار- مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات، بقداسة البابا اليوم لتهنئته لحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر بالمجر.

يأتي الوفد برئاسة رئيس الأكاديمية الدولية للحوار بسنودس النيل الإنجيلي، يشار إلى أن الوفد زار عدد من الأماكن السياحية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما أنهم ألتقوا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.









