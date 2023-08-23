ميتا تضيف نسخة ويب "فقيرة" لتطبيق ثريدز

أعلنت شركة ميتا أنها ستطلق نسخة ويب من تطبيق ثريدز، ستسمح للمستخدمين بالنشر، والإعجاب، وإعادة المشاركة، والتعليق على المواضيع، بالإضافة إلى تصفح الموجز الخاص بهم والتبديل بين علامات التبويب المختلفة.

ومن المتوقع أن يتم طرح نسخة الويب من ثريدز في الأيام القليلة المقبلة، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ.

تم إطلاق تطبيق ثريدز في أوائل شهر يوليو ، وسرعان ما اكتسب 100 مليون مستخدم، متجاوزاً الرقم القياسي لأول ظهور لتطبيق شات جي بي تي في العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال التطبيق غير متاح في الاتحاد الأوروبي بسبب لوائح حماية البيانات.

وبحسب المصادر، لن يحتوي إصدار الويب من ثريدز على جميع ميزات تطبيق الهاتف المحمول، حيث لن يتمكن المستخدمون من تعديل ملفهم الشخصي أو إرسال المنشورات إلى إنستغرام أو الوصول إلى بعض الإعدادات المتقدمة من تطبيق الويب.

وقالت كريستين باي، المتحدثة باسم ميتا، إن تطبيق الويب يهدف إلى تقديم مستوى أساسي من الوظائف للمستخدمين، الذين يفضلون استخدام منصة ثريدز الاجتماعية على متصفحات سطح المكتب الخاصة بهم.

يأتي إطلاق تطبيق الويب في الوقت الذي تواجه فيه ثريدز انخفاضاً في تفاعل المستخدمين، وفقاً لبعض شركات التحليل.. وتأمل ميتا أن يجذب تطبيق الويب المزيد من المستخدمين ويبقيهم نشطين على النظام الأساسي.

وتعمل الشركة على تحسين وظيفة البحث وإضافة المزيد من الفئات والموضوعات، ليستكشفها المستخدمون في ثريدز، وفق صحيفة إنديان إكسبرس.