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الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية : الجماعة الارهابية تواصل نشر فيديوهات قديمة وأخبار مفبركة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أكد مصدر أمنى أن مقاطع الفيديو التى تم تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمنة إدعاءات بتعدى ضباط شرطة على مواطنين، قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات.. 

وقال المصدر ان ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية فى إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة للإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية فى محاولة للنيل من حالة الأمن والإستقرار التى تشهدها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصرى.

وأكد أنه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

الفيديو جماعة الإخوان بتعدى ضباط شرطة على مواطنين إدعاءات