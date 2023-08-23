الداخلية : الجماعة الارهابية تواصل نشر فيديوهات قديمة وأخبار مفبركة

أكد مصدر أمنى أن مقاطع الفيديو التى تم تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمنة إدعاءات بتعدى ضباط شرطة على مواطنين، قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات..

وقال المصدر ان ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية فى إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة للإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية فى محاولة للنيل من حالة الأمن والإستقرار التى تشهدها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصرى.

وأكد أنه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.