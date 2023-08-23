لبنان: تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا والوضع بالمستشفيات تحت السيطرة

أعلن وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور فراس الأبيض تزايد في أعداد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان موضحا أن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة.

واضاف الأبيض في تصريح له اليوم أن هناك حالات قليلة جدا تحتاج للعناية المركزة حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمر يتكرر عادة في موسم الصيف.

ونصح وزير الصحة اللبناني المرضى الذين يعانون من أمراض مصاحبة والأكثر عرضة للإصابة بأن يأخذوا اللقاح لحماية انفسهم، كما نصح من لديهم أعراض كورونا بتجنب المخالطة.

وشدد على ضرورة استعمال وسائل الحماية الشخصية كالكمامة وخصوصا لأصحاب الأمراض المناعية.