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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بحوزة 3 أشخاص في دمياط

ضبط أسلحة نارية وذخائر
ضبط أسلحة نارية وذخائر
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 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط إتجار 3 أشخاص ، "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرسعد، بالمواد المخدرة.
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,10 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين).
 بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بدمياط أشخاص ضبط أسلحة