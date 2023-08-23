ضبط أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بحوزة 3 أشخاص في دمياط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط إتجار 3 أشخاص ، "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرسعد، بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,10 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.