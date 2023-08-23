تفاصيل ضبط المتهم بقتل شقيقه في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات، بإستقبالها جثة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن وتوفـى عقب وصوله.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفـى وسؤاله أفاد بحدوث مشاجرة بين المتوفى وشقيقهما الأصغر "مقيم ذات العنوان" لوجود خلافات أسرية قام على إثرها بالتعدى على شقيقه المتوفـى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بقطاع الامن العام تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.