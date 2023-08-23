الإحصاء: 2,9% نسبة صادرات مصر من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، دراسة عن "تطور التجارة الإلكترونية فى مصر خلال الفترة (2011-2021)" ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

تأتى الصين - هونج كونج فى المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 42,5% إلى 61,2% خلال الفترة (2011-2021).

وأيضا تأتى الصين -هونج كونج فى المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 40,4% إلى 57,5% خلال الفترة (2011-2021).

وأوضح الجهاز أنه تأتى مصر فى المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 0,2% إلى 2,9% خلال الفترة (2011-2021). وأيضا تأتى مصر فى المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 3,5% إلى 4,8% خلال الفترة (2011-2021).

كما احتلت مصر المركز 109 عالميا والمركز 13 على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وتأتى الإمارات والسعودية فى المراتب الأولى على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلاالمراكز 37 و 49 على الترتيب على مستوى العالم.

تأتى ليبيا والمغرب فى المراتب الأخيرة قبل مصر على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 85 و 95 على الترتيب على مستوى العالم.

وأشار الجهاز إلى أن عدد المشتركين في الهاتف الثابت من 11 مليون مشترك بينما بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103,5 مليون مشترك عام 2021.

كما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 63,4 مليون مستخدم ، وبلغ عدد مشتركي USB Modem 2,1 مليون مشترك عام 2021.

وبلغ عدد مكاتب البريد الحكومية 4194 مكتبا عام 2021.