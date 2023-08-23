خلال 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية .
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2199 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط 26 قضية .
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.
وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (283) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.