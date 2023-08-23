مشروع تخرج يعتمد على "استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي" بجامعة بني سويف

نفذ فريق بحثي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، مشروع تخرج يعتمد على " استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي و بيانات نظم المعلومات الجغرافية كيوب سات في الاستشعار عن بعد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من المشروع هو تقليل تكلفة الاستشعار عن بعد و ذلك عن طريق استخدام كاميرا بجوده قليله و سعر قليل و استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين جوده الصورة و استخدام GIS data للحصول علي صور مجسمه لدراسة تضاريس سطح الأرض، معرباً عن سعادته بمستوي مشروعات التخرج المقدمة من طلاب أول دفعة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وموجها الشكر لجميع القائمين علي الكلية، وللطلاب، مشيدا بتلك الأفكار والمشروعات البحثية التي يمكن الاستفادة منها في مجال الملاحة والفضاء.

وأشار الدكتور أسامة شلبية ، أن المشروع تحت إشراف الدكتور محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية وبمشاركة 11طالب هم احمد سامي عبدالباسط -احمد مجدي عبدالتواب-أسماء شعبان عابدين -أيمن خالد عبدالرحيم - عبدالرحمن ربيع حسن -عمر محمد عادل محمد- سامر رشدي كامل -نورهان احمد حسني -ديفيد عماد منير حنا- ابتسام ابراهيم إسماعيل-عبدالرحمن يوسف احمد .