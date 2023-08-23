بيراميدز يستعد للموسم الجديد بمعسكر في تركيا

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن خطة الإدارة التنفيذية ودعمها لفريق الكرة الأول الذي يستعد للموسم الجديد وتنفيذ خطة إعداد مثالية.

وقال هاني سعيد، إن إدارة بيراميدز قررت خوض الفريق لمعسكر إعداد في تركيا خلال المرحلة المقبلة.

أوضح المدير الرياضي أن الفريق سيقيم معسكره في مدينة أنطاليا على سواحل تركيا، خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

أشار المدير الرياضي إلى أن المعسكر سيكون مثاليا لإعداد الفريق للموسم الجديد حيث ستقام التدريبات بشكل مكثف طبقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني وجهازه المعاون، على أن يتخلله عدة مباريات ودية مع أندية تركية جاري الاتفاق على أطرافها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن بيراميدز عاد للتدريبات منذ منتصف شهر أغسطس الجاري بتدريبات مكثفة صباحا ومساء تحضيرا للموسم الجديد الذي يتخلله خوض الفريق لعدد كبير من البطولات والبداية منتصف شهر سبتمبر المقبل لمواجهة المتأهل من الجيش الرواندي وجادياكا الصومالي في إطار دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.