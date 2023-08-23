وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يفتتحان فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والمهداه إلى الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق، وذلك فى الثامنة من مساء الجمعة 25 أغسطس الجاري، بمسرح المحكى، والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

يخرج حفل الافتتاح مهدى السيد، ويستهل بالسلام الوطنى يعقبه استعراض لاسقاطات ضوئية من تصميم عبد المنعم المصرى وموسيقى تامر غنيم، بعده تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 11 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، إلى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم: الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق، واسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب، واسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، والشاعر مجدى نجيب، والسوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، والمايسترو ناير ناجى، والمطربة ريهام عبد الحكيم، والمهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، وابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، ومحمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا .

يلى ذلك العرض الفنى حيث تقدم المطربة السورية فايا يونان عدد من أعمالها الخاصة منها: "غن، ومثل اليوم، ويا ليته يعلم، ويا قاتلي، وفى الطريق إليك، وأحب يديك"، إلى جانب نخبة من أعمال زمن الفن الجميل، ثم يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر نخبة من غنائياته الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها: "جايلكم يا اللى وحشتونى، وبحلم على قدى، وماشى فى ضلها، والمليونيرات، والنور مكانه فى القلوب، وزى ما هى حبها، وعدى، وحبيبى يا عاشق، ويتقال، وابن مصر"، إضافة إلى مختارات من أعمال الطرب.

تتواصل الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز ، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony ، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.