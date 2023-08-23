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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالشروق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالشروق .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم"بدون ترخيص ، بدائرة قسم شرطة الشروق .. وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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