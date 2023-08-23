سكرتير عام مساعد بني سويف يوجه بتكثيف المرور على الجهات الادارية للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اجتماعاً باللجنة التي شكلها المحافظ، للمرور على كافة الجهات الإدارية والمصالح الحكومية، للتأكد من قيام تلك الجهات بتقديم الخدمات للمواطنين، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف.

وذلك في حضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، الأستاذ محمد رمضان "مقرر اللجنة" ووكلاء المديريات الخدمية ونواب رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام المساعد على حزمة من التوجيهات، وتمثلت في تكثيف المرور على الجهات الادارية للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين، من خلال المتابعات الميدانية والزيارات التفتيشية للوقوف على المشاكل والمعوقات وايجاد السبل لحلها، بجانب عرض تقرير المرور على عدد من القطاعات خلال يوليو الماضي (وحدات صحية، مكاتب وادارات تموين / مديرية الصحة، مركز ومدينة اهناسيا) وتضمن بعض المطالب والمشاكل التى تواجه المواطنين لإيجاد السبل لحلها مع مسئولي القطاعات، بجانب مناقشة طلبات وشكاوى المواطنين والتي تم حلها لتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

كما أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالتشديد على الإدارات والأقسام التي تقدم خدمات جماهيرية، بحسن التعامل مع جمهور ومتلقي الخدمة وتذليل أية معوقات للتيسير على المواطنين في الحصول على تلك الخدمات، مع قيام اللجنة بإعداد تقرير شهري يتم رفعه وعرضه على الدكتور المحافظ بنتائج عمل اللجنة وما تم إنجازه.