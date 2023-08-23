أسامة ربيع: عودة حركة الملاحة بقناة السويس في الاتجاهين خلال ساعات

أعلن الفريق أسامة ربيع، ‏رئيس هيئة قناة السويس، أن الملاحة في القناة تعاود انتظامها من الاتجاهين خلال ساعات بعد التعامل بشكل فوري مع أعطال ناقلتين خلال عبورهما.

وأوضح رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، وفق لما نقلته فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن احتكاكا بسيطا حدث بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال "BW LESMES" وناقلة البترول التي تليها "BURRI" خلال التوقف المفاجئ للناقلة "BW LESMES" بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرضها لعطل فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، وذلك بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة BURRI نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قاطرات هيئة قناة السويس نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ بسحب الناقلة "BURRI" وربطها بالتوازي مع أعمال توصيل أسلاك أربع قاطرات أخرى بالناقلة العاطلة "BW LESMES" وبدء قطرها من خلال قاطرة الإنقاذ "عزت عادل" بقوة شد 160 طنا، والقاطرات مصاحب 2" و"سويس 1" و"سويس 2"، مشيرا إلى انتهاء أعمال قطر الناقلة "BW LESMES "خارج المجرى الملاحي للقناة.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من الاتجاهين خلال ساعات حيث من المقرر أن تستأنف سفن قافلة الشمال عبورها فور الانتهاء من قطر الناقلة BURRI إلى خارج المجرى الملاحي.

واختتم الفريق ربيع تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.