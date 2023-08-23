بالفيديو.. الزراعة: دخول مساحات جديدة للأراضي المنزرعة يحقق الأمن الغذائي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية بقطاع الزراعة، وبدأت هذه المشروعات والاهتمام يكون ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة مثل الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان وتوشكى 1.1 مليون فدان وشرق العوينات وسيناء بـ 500 ألف فدان والريف المصري بـ1.5 مليون فدان، وهي كلها مناطق جديدة تدخل في الكتلة المنتجة ولا تقل فيها مساحة الإنتاج عن 3 ملايين فدان.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن الحديث عن دخول 3 ملايين فدان جدد من المساحات المنزرعة فهو رقم مؤثر، ويعتبر حوالي ثلث إجمالي المساحة المنزرعة في مصر على مدار التاريخ، وهو رقم مهم وكبير يضيف كتلة منتجة جديدة للدولة المصرية تساعد في تحقيق مزيد من الأمن الغذائي للمواطن المصري وتعظيم الإنتاج النباتي وزيادة فرص التصدير.

وتابع أن الاقتصاد الكلي للدولة المصرية يتأثر بشكل كبير جدًا بقطاع الزراعة، حيث إن 34% من الناتج المحلي له علاقة بقطاع الزراعة وهو شيء مؤثر جدًا واهتمام كبير جدًا بقطاع الزراعة لأنه يؤثر في العديد من الأبعاد الخاصة بالتنمية.