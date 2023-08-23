"تعليم البحيرة": انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بمادتي الفيزياء والتاريخ

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على إنتظام دخول الطلاب ووصول الاوراق, وبدء الإمتحانات بجميع اللجان فى المواعيد المحددة والمقررة؛ حيث يؤدى الآن طلاب الثانوية العامة الإمتحانات فى يومها الخامس، ويقوم طلاب الشعبتين العلمية علوم والرياضيات بأداء امتحان الفيزياء والشعبة الأدبية لامتحان التاريخ وذلك خلال الفترة من الساعة 9.00 صباحا وحتى 12.00 ظهرا.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لاداء الإمتحانات بالدور الثاني يبلغ ٥٤٦٥ طالب وطالبة بواقع ١٣٨٨ بالشعبة الأدبية و٣٧٦٥ بالشعبة العلمية علوم و٣١٢ بشعبة علمى رياضة يؤدى كل منهم الامتحانات فى المواد المقررة له بعدد ١٩ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر، منذ انطلاق الإمتحانات فى 19 أغسطس الجارى والمستمرة حتى الثلاثاء ٢٩ أغسطس وفقا للجدول المعلن والمعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد وكيل الوزارة أن الفترة التي سبقت الامتحانات شهدت رفع درجة الإستعداد القصوى والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الإمتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.