القوات الروسية تشن هجوما بمسيرات استهدف منشآت حبوب في أوديسا

شنت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، هجوم بطائرات دون طيار (مسيرات) استهدفت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة أوليج كيبر، في آخر ضربة تستهدف المنشآت المستخدمة لتصدير الحبوب منذ انهيار اتفاق يسمح بالمرور الآمن للشحنات من البحر الأسود، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقال الحاكم عبر حسابه على "تلجرام": "استهدفت ضربات مجمعات إنتاج وشحن.. شملت الأضرار صوامع حبوب"، لافتا إلى عدم سقوط ضحايا مدنيين.

وأوضح الجيش الأوكراني والسلطات المحلية، اليوم الأربعاء إن روسيا هاجمت خلال الليل بطائرات مسيرة جنوب مناطق أوديسا ونهر الدانوب بجنوب البلاد، وهي منطقة رئيسية لصادرات الحبوب.

وتابع الجيش الأوكراني، عبر حسابه علي "تلجرام"، أن الهجمات أدت إلي نشوب حرائق بمنشآت الحبوب.

وأضاف أن الهجمات أصابت منشآت تخزين الحبوب، ومجمعا للإنتاج والشحن في منطقة الدانوب.

كما تسببت الهجمات في اندلاع حريق في المستودعات وتم احتواؤه بسرعة.