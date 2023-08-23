بالفيديو.. الأرصاد: طقس حار رطب نهارًا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، والأجواء صيفية معتادة في مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

وقالت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إن أغلب الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي تحمل بكميات من بخار الماء، وتسبب ارتفاع فى نسب الرطوبة نشعر بها خلال فترة الظهيرة.

وتابعت، أن الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة فى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن مع غياب أشعة الشمس يكون هناك تحسن كبير فى الطقس، والإحساس بالأجواء المعتدلة تماما فى معظم محافظات الجمهورية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح اليوم سيكون مثير لبعض الرمال والأتربة، ولكن فى أقصي جنوب البلاد، مثل: حلايب وشلاتين وأبو سمبل، محذرة أنها من الممكن أن تؤدي لإنخفاض فى الرؤية الأفقية، لافتة إلى أن الأمطار أيضا مستمرة اليوم، ولكن بكميات قليلة مقارنة بالمقارنة بالأيام الماضية على بعض الأماكن من جنوب سيناء، وبعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة من اليوم، ولكن غير مؤثرة تماما على أى أنشطة يومية.