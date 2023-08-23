تعرف على سعر الدولار اليوم 23 أغسطس 2023

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة بالسوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء للدولار الامريكي اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

استقر متوسط سعر صرف الدولار الامريكي في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد بلغ سعر صرف سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول الي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني حوالي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك مصر عند نحو 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك بلوم بداية اليوم الاربعاء حوالي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف سعر الدولار في بنك المشرقبداية تعاملات اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار الامريكي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.