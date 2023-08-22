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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب وزير الاتصالات: تسليم 50 ألف كارت خدمات موحد أسبوعيا

الدكتور خالد العطار
الدكتور خالد العطار
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كشف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى، تفاصيل إطلاق أول كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن كارت الخدمات الحكومية الموحد يقدم خدمات التموين والتأمين الصحي وخدمات المدفوعات، مضيفًا: "أصبح رقم الهاتف المحمول مرتبط بالكارت والرقم القومي والحساب البريدي".

وواصل: "الكارت عبارة منظومة حوكمة، حيث يتضمن بصمة المواطن، وغير قابل للتزوير، ونحن في بورسعيد منذ 12 يومًا، ونتعامل مع المشاكل الأساسية، خاصة بصمات كبار السن، وسيتم استخدام بصمة الوجه بدلًا من بصمة اليد، كما تم الاشتراك مع شركات المحمول لكل من ليس لديهم خطوط محمولة، مدة صلاحيته 3 سنوات، وليس 3 أشهر فقط". 

وتابع: "نسلم 50 ألف كارت فى الأسبوع، ويتم إرسال رسائل للمواطينن".

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