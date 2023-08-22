الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أُصيبا بطلقات خرطوش في الصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أُصيبا بطلقات خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالصف، تمهيدًا لسؤالهم حول تفاصيل الخادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكذلك التحفظ علي السلاح المستخدم وإرساله للمعمل الجنائي لفحصه.

الواقعة بدأت بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة الصف، يؤكد وقوع مشاجرة بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول شخصين "مصابان برش خرطوش وكدمة"، طرف ثان 6 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم "بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار" وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.