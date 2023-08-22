متحدث الصحة يكشف حقيقة تأجيل المدارس بعد ظهور المتحور الجديد لـكورونا.. فيديو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، حقيقة تأجيل المدارس بعد ظهور المتحور الجديد "EG.5" في مصر.

وقال “عبد الغفار”، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع اليوم الثلاثاء، عبر فضائية "صدى البلد"، إنه حتى هذه اللحظة لا تُشير الأدلة الطبية العلمية إلى هذا الاتجاه، ولكنها تشير إلى أن المتحور أكثر انتشارا لكنه ليس أشد في درجة المرض ولا يؤدي بشكل أوسع إلى دخول المستشفيات أو العنايات المركزة ولا يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات.

وأشار إلى أن الأدلة حتى هذه اللحظة تُشير إلى أنه لا تغيير في أي نوع من الإجراءات الاحترازية التي يجب أن تكون أسلوب حياة كتطهير الأسطح والأيد بشكل مستمر وارتداء الكمامة في الأماكن المزحمة والتغذية الجيدة لرفع الجهاز المناعي.