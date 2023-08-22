مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن تفاصيل دورته الـ30

عقد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل دورته الثلاثين، بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي من المقرر أن تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، على مسارح القاهرة، وذلك لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة، وأسماء المكرمين، وأعضاء لجنة التحكيم، وقائمة العروض المشاركة، وإصدارات المهرجان.

وقال الإعلامي مصطفى الكيلاني رئيس المركز الإعلامي للمهرجان، ومقدم المؤتمر الصحفي: "أهلًا بكم في أهم فاعلية مسرحية في مصر، وقريبا سيكون من أهم خمس مهرجانات مسرحية علي مستوي العالم، فكلنا نعرف أهمية المسرح وسط التغيرات الاجتماعية والسياسية، المسرح التجريبي غير انه يعتبر سحر المسرح إلا أنه يعلمنا الكثير، لأنه يعتمد علي إستخدام أساليب جديدة تمثيلًا وإخراجيًا، والهدف من المسرح التجريبي هو الرغبة في تطوير المسرح بشكل مختلف بعيدا عن الركود، المسرح التجريبي نجد به خروج عن القواعد الثابتة والقيود كي نصل لرؤية جديدة للعالم ونواكب التغيرات، وأهم مايميز المهرجان حرصه علي اثراء المكتبة العربية بتجارب متميزة، وتأريخ لكل التجارب المسرحية المهمة".

وأعلن الدكتور سامح مهران، خلال المؤتمر، قائمة المكرمين في دورة هذا العام، حيث ضمت القائمة: النجمة المصرية ليلى علوي، والمخرج المسرحي ناصر عبد المنعم، والمخرج خالد جلال، ومهندس الديكور حازم شبل، والناقد الدكتور جلال حافظ، من "مصر"، ومن المكرمين العرب والأجانب في الدورة الثلاثين أيضا: سلطان البازعى من "السعودية"، عواد علي من "العراق"، محمد العامري من "الإمارات"، Asiimwe Deborah من "أوغندا"، Giles Foreman من "إنجلترا".

وكشف رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى، عن أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان خلال دورته الثلاثين، وتشكلت اللجنة من: المخرج المسرحي عصام السيد "رئيسا"، وتضم في عضويتها كلا من: أحمد كمال من مصر، وجهاد سعد من سوريا، وعز الدين بونيت من المغرب، Giles Foreman من إنجلترا، Asiimwe Deborah من أوغندا، RALUCA GABRIELA من رومانيا.

من جهته أعلن الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي، منسق عام المهرجان، قائمة العروض الأجنبية التي وقع عليها اختيار لجنة مشاهدة العروض الأجنبية للمشاركة هذا العام من أصل 88 عرضا أجنبيا تقدموا بطلبات للمشاركة، وهى: "عطيل" من جورجيا، و"نيكي باديري" الكونغو، زامبيا، بلجيكا، APNEA من إيطاليا، "الإلياذة" من اليونان، و"بوكوفيسكي" من أرمينيا، "أنتيجون" من ليتوانيا، "تابو" سوريا، ألمانيا، Teenage god "فرنسا".

بينما كشف الدكتور أيمن الشيوي، مدير المهرجان، عن قائمة العروض المصرية والعربية التي وقع عليها اختيار لجنة المشاهدة للمشاركة في المهرجان، وجاءت العروض المصرية، كالتالي: عرض "الرجل الذي أكله الورق" عن قصة "تاجر البندقية" لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضري، وعرض "من أجل الجنة إيكاروس" كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكي، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي، فيما اختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض "فريدا" للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث، صممته وأخرجته سالي أحمد.

أما قائمة العروض العربية المشاركة، فضمت عروض: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

وكشف الدكتور محمد سمير الخطيب، عن قائمة إصدارات المهرجان، حيث يصدر خلال الدورة الجديدة 6 عناوين مختلفة، تتنوع ما بين ترجمات لمسرحيات، ودراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه، هي: "الفنون الأدائية والشتات العربي في أوروبا" تأليف الدكتور عمر فرتات، و"تمثيلات الهجنة الثقافية في المسرح" تأليف الدكتورة شيماء مكرم، و"الأدائية" تأليف ايريكا فيشر ليشته وترجمة الدكتورة مروة مهدي عبيدو، و"فن المسرح" تأليف جيمس هاملتون ترجمة: أحمد عبد الفتاح، كما يصدر المهرجان أيضا كتاب "مهرجان أبو الهول (أول مهرجان ميتافيرس في العالم)" تأليف هايل على المذابي، وكتاب "نظرية الدراماتورجيا" تأليف جانيك زاتوفسكي وترجمة أحمد عبدالفتاح.

وكشفت الدكتورة دينا أمين مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المخلتفة، على أن يستمر التقديم حتى 25 أغسطس الحالي، وهي: ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر، وورشة تقنية "Meisner" ويقدمها الفنان "نديم" وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر، وورشة "بروڤة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور، وذلك بين يومي 3 إلى 6 سبتمبر.

ويقام أيضا خلال المهرجان ورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك أيام 4 و5 ستبمبر، وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وذلك بين يومى 4 إلى 6 سبتمبر، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وذلك بين يومى 4 إلى 7 سبتمبر، وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.

وأعلن المخرج أحمد البوهي، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ومخرج حفل افتتاح المهرجان، تفاصيل حفل افتتاح الدورة الثلاثين، المقرر أن يقام يوم الجمعة 1 سبتمبر المقبل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال البوهي، إن حفل افتتاح المهرجان، سوف يشهد عرضا فنيا مدته 5 دقائق يتم فيه استخدام مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة، وكما سيتم لأول مرة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بعرض الافتتاح، موضحا أن هناك مفاجأة فيما يخص مقدمي الحفل.

وأضاف فقرة المراسم وكلمات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، فضلا عن العرض الافتتاحي والذي سوف تستغرق مدة 40 دقيقة، وبعدها سوف سيكون نصف ساعة استراحة، وبعدها يتم تقديم العرض المسرحي "تشارلي" كاملًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.