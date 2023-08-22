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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة التضامن بالدقهلية يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من مختبر مصر الخير

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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شهد اليوم الثلاثاء الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية حفل تخرج  17 جمعية استراتيجية من محافظتي الدقهلية ودمياط من مختبر  مصر الخير لبناء قدرات  المنظمات الاهليه التابع للمركز العربى للعمل الاهلى.والتي استغرقت مدة العمل مع تلك الجمعيات من 6 إلى 12شهرا طبقا للخطط التي تم اعتمادها لعملية بناء القدرات المؤسسية لكل جمعية على حدة.

جاء ذلك في اطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي ودعم مؤسسة مصر الخير للجمعيات الأهلية الشريكة لها في تفعيل تطوير الأداء المؤسسي للجمعيات لتقديم أفضل خدمة وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وخلال فعاليات حفل التخرج قامت الجمعيات الشريكة بإستعراض قصص النجاح نتيجة للتطوير المؤسسي الذي تم تنفيذه معهم بالإضافة إلى فتح النقاش حول مستقبل الشراكة بين الجمعيات ومؤسسة مصر الخير ، وذلك بحضور المستشار زاهر مصطفي زاهر رئيس الإتحاد الاقليمي للجمعيات و المؤسسات الأهلية ومن مؤسسة مصر الخير الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية و حسن مسلم مدير مكتب الدقهلية

وكانت الجمعيات الأهلية الشريكة لمؤسسة مصر الخير  المنضمة لمختبر تطوير الأداء المؤسسي تم تعرضها للتطوير وفقاً لمنهجية ومراحل علمية للتطوير تبدأ بالتقييم المؤسسي القبلي للجمعية لتحديد الفجوات المؤسسية ثم تصميم خطة التطوير المؤسسي بالمشاركة  ثم تنفيذ الخطة والتي قد تستغرق عام  ثم إجراء التقييم البعيد بعد ذلك لقياس مردود التدخلات وفي حالة اجتياز الجمعية لمعدل نمو متفق عليه يتم تخريج الجمعية من المختبر وإصدار شهادة لها بالتخرج. 

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أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التضامن الاجتماعي الدقهلية رؤية مصر 2030 مؤسسة مصر الخير