كييف تعلن تحرير قرية روبوتين الاستراتيجية جنوب شرقي البلاد

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، تحرير قرية روبوتين الاستراتيجية جنوب شرقي البلاد، مما قد يشكل تقدما كبيرا في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، فإن التحرك الجديد قد يجعل القوات الأوكرانية أقرب إلى مدينة ميليتوبول الرئيسية في جنوب شرق البلاد، على الرغم من أن المحللين يقولون إن الطريق إلى هناك لا يزال صعبا للغاية.

وقد أعلن اللواء الميكانيكي المنفصل 47 في أوكرانيا أنه دخل روبوتين اليوم، بعد شهرين من القتال للسيطرة على القرية الجنوبية الشرقية، وقالت نائبة وزير الدفاع حنا ماليار، إن أعضاء اللواء كانوا يقومون بإجلاء المدنيين من روبوتين تحت نيران المدفعية الروسية.

ويعد أحد الأهداف الرئيسية للهجوم المضاد هو استعادة القوات الأوكرانية مدينة ميليتوبول، وهي مدينة جنوب شرق البلاد تعمل كمركز عبور روسي حيوي، وتوقعت أجهزة الاستخبارات الامريكية أن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا سيفشل في الوصول إلى ميليتوبول، وأن قواتها سوف تظل على بعد عدة أميال خارج المدينة.

من جهة أخرى، جرى استهداف المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية بطائرات بدون طيار خلال ساعات الليل، لليوم الخامس على التوالي، وقال الحاكم الإقليمي أندري فوروبيوف، إن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرتين بدون طيار بالقرب من موسكو.

وقال «فوروبيوف» إن أحد الاعتراضين وقع غرب موسكو والآخر بالقرب من كراسنوجورسك، المدينة التابعة لموسكو، وأدى الانفجار الناتج إلى تحطيم النوافذ في مبنى سكني مكون من 25 طابقا وإتلاف سيارات لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.