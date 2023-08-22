الأرصاد الفرنسية: البلاد سجلت أمس أكثر الأيام حرارة على الإطلاق

أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية اليوم الثلاثاء أن فرنسا سجلت أمس أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، حيث وصل المؤشر الحراري على المستوى الوطني إلى 26.63 درجة مئوية.

ويعود تسجيل آخر رقم قياسي في درجات الحرارة في نهاية الصيف إلى عام 2012، عندما وصل المؤشر الحراري الوطني (والذي يسجل المتوسط اليومي لدرجة حرارة الهواء المسجلة في 30 محطة أرصاد جوية) إلى 26.44 درجة مئوية.

وتشهد فرنسا موجة حر شديدة حاليا حيث تم وضع أربعة أقاليم فرنسية في جنوب شرق البلاد وهي دروم وأرديش ولوار العليا ورون في حالة الانذار الأحمر أي حالة التأهب القصوى لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأقاليم، والتي من المتوقع أن تستمر حتى الخميس 24 أغسطس، وستصل درجات الحرارة القصوى من 42 إلى 43 درجة مئوية.

كان وزير الصحة الفرنسي أوريلين روسو قد أكد أمس الاثنين أن البلاد قد تشهد مستويات عالية من درجات الحرارة قد تدفع السلطات إلى رفع مستوى الإنذار إلى اللون "الأحمر" لمواجهة موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا حاليا وخاصة في جنوب البلاد.