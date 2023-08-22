ضبط نصاب زعم قدرته على تسفير المواطنين لإكمال دراستهم بالخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يعلن خلالها عن إمكانية تسفير الطلبة لإستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد الشخص القائم على إدارة تلك الصفحة (مقيم بالجيزة) وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافاً للحقيقة- وإستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج بإستكمال دراستهم ، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما أمكن الإستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته ( هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ).. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.