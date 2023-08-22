الداخلية تواصل التصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2259) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (45) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (252) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.