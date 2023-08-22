ads
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل التصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

الداخلية تواصل التصدي
الداخلية تواصل التصدي للهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (3) قضايا .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2259) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (45) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (252) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

البضائع عبر المنافذ الجمركية الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات أمن المنافذ بوزارة الداخلية