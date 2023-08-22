فوائد شرب الماء وحفظه في أوانٍ من الفخار

أواني الفخار التي تستخدم من سنوات طويلة ومازال البعض في المدن الصغيرة يعتمدن عليها في شرب الماء وتناول الطعام صحية بشكل كبير وتعرف بأن لها معجزة علاجية حقيقية، وينصح الخبراء بأن يعرف الأشخاص عن شراؤها إذا كانت من طين حر او فخار سيراميك اذا طين حر جيد اما اذا فخار سيراميك يصير الماء مالح لايتفاعل مع الفخار ويجب أن يكون فخار طين حر صافي.

وشحنة الفخار شحنة سالبة مثل شحنة الأرض والشحنة هذه قادرة على قتل الأجسام الدقيقة الضارة التي في الماء، ويعني الفخار ينقي الماء من الشوائب البيولوجية، لان معظم الكائنات الدقيقة السيئة شحنتها موجبة، وعند وضع الماء في جرة الفخار تصبح قلوية يعني ال ph 7.5 فما فوق ويصل حتى لـ 8,9 عند التأخر في ترك الماء في الجرة، وعندما تشرب ماء من جرة الفخار معناها تشرب في ماء قلوي ومعناها الدمك يصبح الـ ph له قلوي، وعندما يصبح الدم قلوي هذا أمر مفيد للغاية يمنع نمو السرطان.

حيث يؤكد الأطباء أنه لايوجد خلايا سرطانية تعيش في وسط قلوي، بالاضافة لان كل الالتهابات تختفي داخل الجسم لان الوسط القلوي يمنع الالتهابات والأمراض، والماء من جرة الفخارعندما يصبح قلوي تكون كمية الأكسجين أكبر بـ200 مرة من الماء في البلاستيك، وعند شرب ماء به أكسجين سيصل الأكسجين هذا لكل الجسم ويقتل جميع الخلايا الاهوائية كالخلايا السرطانية والالتهابات وكل الأجسام المسببة للمرض لانها لاتحب الأكسجين وتموت منه.

أما نسبة الأملاح في ماء جرة الفخار تلقاها اقل من نسبة الأملاح في المياه العادية، لكن الاملاح التي نقصت بالتجربة تبين أن كلها من النوع الضار ويعني أن ماء جرة الفخار ينقي الماء من الأملاح الضارة، وينصح أن تكون جرة الفخار قبل وضع الماء فيها غير جافة تماما وان يكون عليها رشح للماء ولا يجب أن تكون مطلية، ولا يدخل في صناعتها مواد كيماوية ويجب أن تكون من الطين الطبيعي فقط.