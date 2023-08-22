رئيس جامعة القناة يشهد حفل تكريم مدير عام إدارة المشروعات البيئية لبلوغه سن المعاش

شهد الدكتور ناصر مندور ، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، حفل تكريم الأستاذ عمرو كشك مدير عام إدارة المشروعات البيئية لبلوغه سن المعاش .

جاء الحفل بتنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع نقابة العاملين بالجامعة.

حضر الحفل - الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، ولفيف من مديري عموم الجامعة والعاملين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدراء الإدارات المختلفة.

بدأ الحفل بتلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم، ثم وجه الدكتور ناصر مندور كلمته مُرحباً بالحضور من أسرة الجامعة وأسرة " عمرو كشك"، مُشيداً بجهوده في تنظيم القوافل، ومساهماته الفعالة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واصفاً أستاذ عمرو بأنه هادئ الطبع، دائم الابتسام، مجتهد، ذو خلق عالي وسمعة طيبة، محبوب من زملائه ومرؤوسيه ، مُتعاون ، مؤكداً أنه يمثل نموذج للقائد الناجح الذي يعمل على إدارة الأزمات بكل دقة واحترافية ، مُتمنياً له دوام الصحة والتوفيق في حياته القادمة، وأن يرزقه الله تعالى بر أولاده، مُثمناً جهوده في موقعه الهام، والذي يتطلب مداومة العمل على مدار ال24 ساعة،

ومن جانبه - أكد الدكتور أحمد زكي أن جامعة القناة تتميز بقوافلها البيئية التي تشمل كافة التخصصات، وتتوجه بخدماتها لكافة أرجاء مصر، مشيراً إلى أن " عمرو كشك" أسهم في رفع قطاع البيئة داخل الجامعة ، ومن خلال التجربة والتعاون المباشر معه فهو يمتلك قدرات إدارية، ليست في الإدارة فقط بل على المستوى الإنساني، وظهر ذلك جلياً أثناء أزمة كورونا ، مُضيفاً أن القيادات الإدارية مثل " عمرو كشك " تترك أثرا كبيرا،

كما حرص الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على عرض تجربته السخصية مع " عمرو كشك " أثناء عمله بالقوافل الطبية، مشيراً إلى أنه شديد الحرص على توفير كافة سبل الراحة للعاملين داخل القافلة والمُتعاملين معها، مؤكداً أنه اثناء عمله كمدير تنفيذي للمستشفيات الجامعية كان يراه دائماً حريص على أستكمال إجراءات الحالات المُحولة إلى المستشفى، مع سعيه الدؤوب لتقديم كافة التسهيلات للحالات .

وأشاد الدكتور عاطف أبو النور بمجهودات " عمر كشك " وخلقه العالي الذي ينعكس اليوم ويظهر جلياً في وجوه زملائه وأصدقائه ، مؤكداً أنه يصل إلى مرحلة الإبداع في تنظيم القوافل وإدارتها بمنتهى الكفاءة، وتحت أصعب الظروف .

ومن جانبها - أكدت الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة أن " عمرو كشك " أخ وزميل فاضل مُتعاون وشديد الاحترام ، كما وصفته الدكتورة داليا منصور بأنه ابن من أبناء الإسماعيلية الكرام ومن أسرة عريقة ووالدته أحد قيادات التربية والتعليم مؤكده أنه ما دام الاصل طيب يصبح الفرع طيب ، مُعربه عن سعادتها بالتعاون معه عبر سنوات في تنظيم القوافل الطبية .

وفي نهاية الحفل قدم الدكتور ناصر مندور شهادة تقدير لعمرو كشك لمساهماته ومجهوداته في خدمة الجامعة عبر سنوات عمل تخطت ال 36 عام متنمياً له التوفيق في حياته القادمة .

...." عمرو كشك " عمل في بداية تعيينه بالتوجيه المالي والإداري، ثم رئيس قسم المشتريات ، فمدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون فرع بورسعيد ، كما عمل مديراً لإدارة التخطيط ، وأميناً لكلية للتمريض ، ومن ٢٠١٥ حتى بلوغه سن المعاش عمل مديراً لإدارة المشروعات البيئية .

وخلال 8 سنوات بإدارة المشروعات البيئية شارك في تنظيم 240 قافلة بيئية جابت جنوب سيناء، وشمال سيناء، الشيخ زويد، كما شارك في تنظيم القوافل بالتنسيق مع مؤسسة " حياة كريمة" بالإسماعيلية والسويس، إلى جانب مساهماته في تنظيم قوافل إقليم شرق الدلتا.