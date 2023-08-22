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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد|بعد ارتفاع أسعارها.. معاناة تجار الكتب الدراسية المستعملة قبل بداية العام

تجار الكتب الدراسية
تجار الكتب الدراسية المستعملة
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شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظا في أسعار الكتب الدراسية الخارجية، الأمر الذي أثار استياء الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية، بسبب عدم قدرتهم على توفير متطلبات أبنائهم الدراسية.

على جانب آخر يعاني بائعي الكتب هم الآخرون بسبب ارتفاع سعرها وعدم الإقبال على الشراء، حتى على الكتب المستعملة التي كانت شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين محدودي الدخل خلال السنوات الماضية، حيث يعود ذلك إلى التلاعب المبالغ فيه من قبل التجار على حد وصفهم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت موعد بدء الدراسة 2023 في مصر، حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 8 يونيو 2023 بإجمالي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات.

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