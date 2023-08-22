"الوطنية للانتخابات": الإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.. بالفيديو

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة القومية للبريد يهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية والانتشار القوي لهيئة البريد في مصر، حيث يمكن تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل مصر.

وأضاف "حمزة" في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن الفترة القادمة سيكون هناك توقيع لبروتوكولات تعاون مع جهات أخرى بالدولة بهدف الاستفادة من إمكانياتهم لخدمة العملية الانتخابية، موضحًا أن الفترة الحالية نعكف على استكمال الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد تحت الإشراف القضائي.