الاحصاء: معدل البطالة 7,0% خلال الربع الثاني لعام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونية) لعام 2023؛ إذ بلغ معدل البطالة 7,0% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0,1% عن الربع السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 30,969 مليون فرد مقابل 30,571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,375 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,594 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,514 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,455 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (400) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (2) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (398) ألف فرد.

وأوضح الجهاز أنه سجل عدد المتعطلين 2,169 مليون متعطل بنسبة 7,0٪ من إجمالى قوة العمل (1,228مليون ذكور ،941 ألف إناث) مقــابـل 2,171 مليون متعطل عن الربع السابق 2023 بأنخفاض قـدره (2) ألف متعطل بنسبة 0,1%، وبارتفاع قدره “18” ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,8%.

وأشار الجهاز إلى أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 4.8% من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 4.5٪ في الربع السابق وكذلك 5.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 17.3% من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 19.2% في الربع السابق مقابل 17.5% في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 61.8% من إجمالى المتعطلين ، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتى:

6.5% لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت (8.9% للذكور، 3.3% للإناث) مقابل 6.0% فى الربع السابق (الذكور 8.6% والإناث 3.1%).

26.9% لإجمالى الفئة العمرية (20- 24 سنة)؛ إذ بلغت (26.7% للذكور، 27.1 % للإناث) مقابل 27.2% فى الربع السابق (الذكور26.4% والإناث 28.2%) .

28.4% لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)؛ حيث بلغت (24.9% للذكور، 33.0% للإناث) مقابل 27.1% فى الربع السابق ( الذكور 25.8% والإناث 28.6%).

38.2 % من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة)؛ إذ بلغت ( 39.5% للذكور 36.6% للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 39.7% خلال الربع السابق حيث بلغت (39.2 % للذكور، 40.1 % للإناث).