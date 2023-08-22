بالفيديو.. تفاصيل انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس

كشف المهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، تفاصيل عن انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس، قائلا: "إنه يتم إحضار المخلفات الزراعية ومن الممكن عن طريق تكنولوجيا، ويتم استخراج منها الغاز الحيوي الذى يستخدم كبديل للغاز الطبيعي، أو الأسمدة الحيوية"، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات لوجستية أحيانًا تتمثل في جمع المخلفات بمكان واحد.

وقال "رضوان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إنه يمكن استخدام هذا الغاز فى أغراض التدفئة وغيرها، موضحا أنه يتم تجميع المخلفات الزراعية من أجل القدرة على إنتاج منها الغاز، ولكنها أحيانا يكون هناك صعوبة بتجميعها فى مكان واحد.

وتابع، أنه بالنسبة لنبات الأروندو دونكس، فإنه ينمو على المياه ذات الأملاح العالية، وهناك تجربة لزراعته على مساحات كبيرة من قبل إحدى الشركات التي تنتج الوقود غير التقليدي ولديها مزرعة على المياه التي تخرج من الصرف الصحي بإحدى المحافظات، موضحًا أن هذا النبات ينتشر وينمو بسرعة جدا، ويصل ارتفاعه لحوالي ستة أمتار.

وأردف، أن نبات الأروندو دونكس يتم أخذه وإنتاج منه غاز وسماد، وميزته أنه يستخرج 3 أو 4 أضعاف كميات الغاز التي تستخرج من المخلفات الزراعية العادية، كما أن هذا النبات معروف عالميا وقيمته أعلى من بعض النباتات الأخرى.