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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"ليلة الدموع" تجمع فناني الوطن العربي في جدة

حفل ليلة الدموع بجدة
حفل ليلة الدموع بجدة
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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية، للحفل الذي سيقام يوم الخميس المقبل، الموافق 24 أغسطس في جدة ويحمل عنوان "ليلة الدموع".

ويضم الحفل نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي، وهم تامر عاشور، أحمد سعد، آدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ، وذلك على خشبة مسرح بنش مارك بجدة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي في منصة فيسبوك منشوراً قال فيه: "سولد آوت Sold out بسرعة كبيرة، مع حرصنا على نقلها لجمهورنا العربي في كل العالم على أعلى مستوى مجاناً ليقضوا سهرة جميلة". 

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