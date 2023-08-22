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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا والبرازيل تبحثان التقدم في جهودهما لتعميق التعاون الثنائي والإقليمي

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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بحثت الولايات المتحدة والبرازيل التقدم المستمر في الجهود المبذولة لتعميق التعاون الثنائي والإقليمي وحماية حقوق العمال وتعزيز الرخاء الشامل للبلدين.
جاء ذلك حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفين بين جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وسيلسو أموريم مستشار الرئيس البرازيلي للمتابعة بعد مكالمة الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
من جانبه، شدد سوليفان، بحسب البيان، على أهمية مواصلة البناء على الجهود المشتركة لتوسيع نطاق التعاون الأطلسي، واتفق الجانبان على الاجتماع شخصيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة سبتمبر المقبل.
 

أمريكا البرازيل