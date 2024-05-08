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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

نائب رئيس هيئة الدواء المصرية: الطبيب الصيدلي رمانة الميزان داخل المنظومة الصحية

الدكتور ايمن الخطيب
الدكتور ايمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية
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قال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، في كلمتي أقسمها جزئين إلى المهنة الوظيفية التي أنتمي إليها، وإلى منصب في هيئة الدواء المصرية.

وأوضح "الخطيب" خلال المؤتمر الصحفي لاتحاد طلاب كلية الصيدلة المنعقد الآن بفندق تريوموتيف بمصر الجديدة، هناك منظومة صحية تتكون من مريض ويتكامل معه الطبيب ويقوم بمعالجته عن طريق إعطائه الدواء فالصيدلي هو خبير الدواء داخل المنظومة الصحية.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، وذلك بحضور ومشاركة ممثلين العديد من المؤسسات المختلفة، والتي من بينها مندوبين من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومؤسسة اليونيسيف (UNICEF)، وعدة وزارات مثل وزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية، سيكون هناك أيضًا مندوبين من النقابة الصيادلة المصرية، وحضور عمداء كليات الصيدلة في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى مندوبين من شركات الأدوية المختلفة مثل نيرهادو ويوتوبيا ومبادرة السكر بره.

اتحاد طلاب كلية الصيدلة الدكتور ايمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية