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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بتقدير امتياز.. الرائد محمود فتحى أمين يحصل على الدكتوراه في «التوكيل وإصدار وتظهير الأوراق التجارية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
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حصل الرائد محمود فتحي أمين ، الضابط بوزارة الداخلية على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة بنها، بدرجة امتياز على الرسالة المقدمة منه تحت عنوان «التوكيل واصدار وتظهير الأوراق التجارية الكمبيالة _ الشيك».

وعقدت جلسة المناقشة بمقر كلية الحقوق _ جامعة بنها، بحضور لفيف من الأساتذة والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية.

وتضمت لجنة المناقشة، الدكتور عصام حنفى محمود، أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية حقوق جامعة بنها للدراسات العليا سابقا «رئيسا ومشرفا»  والدكتور عاطف محمد الفقي، أستاذ القانون التجاري، ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية« عضواً»، والدكتورة حنان عبد العزيز مخلوف، أستاذ القانون التجاري، بكلية الحقوق جامعة بنها «مشرفا وعضوا»، والدكتور محمد فوزي، لواء دكتور الحرس الجمهوري مدرس أكاديمية الشرطة «عضوا».

وأثنت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة وأهميتها لما تمثله من إضافة للمكتبة العلمية، وذلك لقوة الأفكار والأطروحات التي تناولتها الرسالة.

جامعة المنوفية درجة الدكتوراة درجة امتياز كلية الحقوق محمد الفقي وزارة الداخلية الرائد محمود فتحي