خلال مشاركته فى جلسات ملتقى الشباب العربى.. "أبوالقاسم" يطالب بضرورة تبني برنامج تلفزيوني شبابي وطني يبث على الفضائيات في الدول العربية

الثلاثاء 22/أغسطس/2023 - 01:45 ص

أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو القاسم مسؤول ملف الأنشطة الشبابية بمشروع أمل مصر على ضرورة تبني برنامج تلفزيوني شبابي وطني يبث على القنوات في الدول العربية لترسيخ وتعزيز دور الشباب في المجتمع وعرض النماذج الايجابية والريادية في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسه الحوارية الثالثه ضمن فعاليات الملتقى الثانى "حديث الشباب العربى لبناء الوعى" تحت شعار "الشباب وتعزيز التكامل الاقتصادى العربى" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ والكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية؛ والدكتور محمد المحرصاوى نائب رئيس مجلس ادارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر والدكتورة مشيرة أبو غالى رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة وعددا من السفراء ووفود من جميع الدول العربية.

وأشار إلى أهمية الملتقى الذي يأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص عام 2023 للشباب العربي وبمناسبة الاحتفال بعيد الشباب العربى مشيرا إلى أن هناك ربط بين عام المجتمع المدنى أذى أطلق على عام ٢٠٢٢ وعام الشباب العربى الذى أطلق على العام الحالى حيث يوجد فعاليات شبابية يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ولا تأخذ حقها فى وسائل الإعلام رغم أن بها نماذج للشباب نتمنى من جميع الشباب أن يحتذى بهم .

وطالب الملتقى بضرورة تبنى فكرته بأن يتم عمل برنامج تلفزيوني يتحدث عن الشباب ومبادراتهم وتجاربهم الناجحه وفعالياتهم وان يكون من الشباب من مختلف الدول العربيه والإفريقية وان يتم الاتفاق مع الحكومات المختلفه أن يذاع على القنوات الحكوميه فى الدول المشاركه ليكون صوت الشباب للشباب .

يذكر أن الجلسه ترأسها الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ومشاركة الدكتورة شفيقة العامرى رئيس جمعية الإمارات لرائدات الأعمال "الامارات" والأمين العام لمجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة

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